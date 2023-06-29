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Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

Transferde önceliğini stoper ve orta saha takviyelerine veren Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar stoper ve orta saha için 4 futbolcuyla temas halinde. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

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İHA
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Beşiktaş savunma ve orta saha hattına takviyeler yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Kara Kartal temas halinde olduğu futbolculara tekliflerini sunarken, bir yandan da kulüpleriyle görüşmelerine devam ediyor. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş de transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istiyor.
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    DEFANSA YA AMARTEY YA DJIKU

    Beşiktaş'ta tecrübeli savunmacı Romain Saiss'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, bir yandan da bu bölgeye takviyeler için çalışmalar sürüyor. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Defans hattı için öne çıkan isimler ise Fransız ekibi Strasbourg'dan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Alexander Djiku ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı Daniel Amartey. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Tekliflerini ileten Kartal, her iki futbolcuda da beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar, söz konusu oyunculardan birini takıma kazandırmayı hedefliyor.
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    ORTA SAHA ADAYLARI KUZYAEV VE OZAN TUFAN

    Siyah-beyazlı takımın orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve milli futbolcu Ozan Tufan. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, kulübü Hull City ile de temaslarına devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Rus futbolcu Daler Kuzyaev'e teklifini ileten Beşiktaş'ın, oyuncunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle bu transferde işi biraz daha zor gibi duruyor.
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    HALİL DERVİŞOĞLU GÜNDEMDE

    Öte yandan hem hücum takviyesi hem de yerli rotasyonunu düşünerek bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'yla görüşen ve prensipte anlaşmaya varan Kartal, İngiliz temsilcisinin bonservis talebi sebebiyle geri çekilmişti. 
  • Beşiktaş'ta hareketli saatler! Gündem stoper ve orta saha transferi

    Ancak bu transferde ısrarcı olan Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için şartları zorlayacağı öğrenildi.

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