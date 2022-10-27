Beşiktaş'ta Güneş yeniden doğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta Güneş yeniden doğdu

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş döneminin başlaması için resmi açıklama bekleniyor. 2018/2019 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli çalıştırıcı ardından Milli Takım'ı çalıştırmıştı. Şenol Güneş 4 yıl aradan sonra Beşiktaş'a dönüyor. İşte Beşiktaş'taki ilk Güneş döneminin özeti...

ABONE OL
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta son kez takımının başına çıkan Şenol Güneş Beşiktaş'la 4 sezonda 199 maça çıktı. 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Takımına 404 gol attıran Güneş kalesinde ise 282 gol gördü.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    Şenol Güneş 4 yıllık siyah beyazlı dönemde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

    Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen de yenildi.

    2016-2017 sezonunda Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 berabere biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    İLK 2 SEZONDA BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

    Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı.

    Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı.

    Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    SON 2 SEZONDA İŞLER İYİ GİTMEDİ

    Güneş ve siyah-beyazlı takım için şampiyonluktan sonraki iki Süper Lig sezonunda işler istendiği gitmedi.

    Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017-2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı.

    Bu sezon Süper Lig'in 30. haftasına kadar zirve mücadelesinin içinde olan Güneş teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a 2-0 yenilerek umutlarını tüketti. Siyah-beyazlı ekip, 34. haftadaki Kasımpaşa'yı yense dahi Güneş dönemindeki en düşük puanda olacak.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI

    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı.

    Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı.

    Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    AVRUPA'DA İLKLERİN SAHİBİ

    Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

    2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

     
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu.

    Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL OYNATTI

    Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

     
  • Beşiktaş'ta ilk Şenol Güneş döneminin özeti

    2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.