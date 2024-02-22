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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürdürüyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyo

        Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:05
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        İstanbulspor mesaisi sürüyor
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sonra erdi.

        Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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