Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından 2 maçta 2 galibiyet alarak zirve için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Başakşehir maçına çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; zorlu bir fikstüre giren siyah-beyazlılar, gelecek 3 haftada kendisinden üst sıralarda bulunan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kartal sonrasında ise Ankaragücü'nü ağırlayıp deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadelelerde maksimum puanı elde ederek zirve yarışında iddialı hale gelmek isteyen Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda Başakşehir maçında galibiyetten başka bir sonucun kendilerine yaramayacağını ifade etti.

KADRODA REVİZYON

47 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu maçta kadroda da değişikliğe gidecek. Bu sezon eski günlerini aratan Adem Ljajic'in yerine yeni transfer Kevin-Prince Boateng'i 11'e monte edecek olan Yalçın'ın sağ kanatta da Diaby'yi kesip Jeremain Lens'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.