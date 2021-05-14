Beşiktaş'ta kaptanlar devrede!

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dünkü idman öncesinde kaptanlar takımla özel bir toplantı yaptı. Atiba, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle girmediği toplantıda arkadaşlarına seslenirken "Takımı buraya biz getirdik. 2 yenilgi bizi kesinlikle yıkamaz. Yapacağımız tek şey daha önce de yaptığımız gibi sahaya çıkıp Beşiktaş'ın kim olduğunu herkese göstermek. Bunun için herkes Göztepe maçında yüzde 110'unu vermeli ve Beşiktaş'a yakışır bir futbol ortaya koymalı" ifadelerini kullandı.