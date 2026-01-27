Habertürk
        Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

        Anadolu Ajansı
        27.01.2026 - 14:35
        Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

        Şehrin Rotası - 25 Ocak 2026 (Şehrin Rotası Uşak'ta: Ege'nin Kalbinde Renkli Bir Yolculuk)

        Şehrin Rotası bu hafta Uşak'ta... Yağız İzgül, Anadolu'nun Ege ile kesişme noktası Uşak'ta renkli bir yolculuğa çıkıyor. Yağız İzgül'ün sunumuyla Şehrin Rotası.  

