        Haberler Gündem Güvenlik Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı - Son dakika

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma! Kurşun otobüse isabet etti

        İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde çıkan çatışmada bir kurşun yoldan geçen İETT otobüsüne isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları araç içinden kameralara yansıdı

        Giriş: 07.04.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Çatışmada kurşun otobüse isabet etti

        Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.

        Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

        Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

        Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi

