Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar'a 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Shakhtar'ın turu hak ettiğini söyleyen Norveçli teknik adam, geleceği hakkında soruya ise, "Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. İhtiyacımız olan şey istikrar" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 mağlup oldukları Shakhtar maçının ardından açıklamalarda bulundu.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.
"DEVAM ETME KONUSUNDA SIKINTI YOK"
Solskjaer, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak ise, "Biz maceraya başladık. Sezona daha yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.