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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Onana tüm kredisini tüketti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Onana tüm kredisini tüketti!

        Ajax maçında hayal kırıklığı yaratan Jean Onana ile ocak ayında yolların ayrılması için çalışmalarda başlayacak.

        Giriş: 29.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:54
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        Onana tüm kredisini tüketti!
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        Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçta 11'de başlasa da hayal kırıklığı yaratan Jean Onana, tüm kredisini tüketti.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un orta alandaki forma rekabetinde Cher Ndour ve Salih Uçan'ın önünde görüp forma verdiği Onana, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

        4-0'lık yenilgide 64 dakika sahada kalan Onana, hatalarıyşa taraftarların da tepkisini çekti.

        Kamerunlu futbolcunun bu maçla birlikte tüm kredisini tükettiği öğrenilirken bundan sonra formayı alması zor görünüyor.

        Beşiktaş yönetimi de ocak ayında Onana'yı kiralama ya da başka bir formülle göndererek yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.

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        Bu sezon 5 maça çıkan ve sadece Ajax maçına 11'de başlayan Onana, toplam 138 dakika süre aldı.

        Onana, iç sahada oynanan Lugano ve ligdeki Sivasspor maçlarında kadroya alınmamıştı.

        Onana geçen sezon yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lens'tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle trnasfer edilmişti.

        Onana, sezon ortasına doğru kadro dışı bırakılırken devre arasında Marsilya'ya kiralanmıştı.

        Satın alma opsiyonu kullanılmayan Onana Beşiktaş'a geri dönmüştü.

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