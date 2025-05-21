Beşiktaş'ta opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!

Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'a kiraladığı Jakcson Muleka'nın satın alma opsiyonu ile ilgili durum netleşiyor.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Orobah'ın, Al-Qadsiah'a yenilmesinin ardından Muleka'nın formasını giydiği Al-Kholood'un ligde kalması büyük ölçüde kesinleşti.

Böylece Muleka'nın 1.5 milyon Euro'luk satın alma opisyonu da devreye girecek.

Siyah-beyazlılar, Muleka için kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro almıştı.

Muleka, Suudi Pro League'de 27 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.