Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci

Beşiktaş'ın kaptanı, A Milli Takımımızın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta Salih Özcan'ın golünde asist yaptı. 90 dakika sahada kalıp orta sahada başarılı bir görüntü çizen Orkun ilk golün de hazırlayıcısı oldu.

24 yaşındaki futbolcu gol öncesi korneri kullanan isimdi.

Orkun Kökçü'nün bu performansı Beşiktaş'ta sevinç yarattı.