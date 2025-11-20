Habertürk
        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci

        Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla son haftalarda tartışılan isimlerden olan Orkun Kökçü, milli formayla yıldızını parlattı.

        Giriş: 20.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:35
        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci
        Beşiktaş'ın kaptanı, A Milli Takımımızın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta Salih Özcan'ın golünde asist yaptı. 90 dakika sahada kalıp orta sahada başarılı bir görüntü çizen Orkun ilk golün de hazırlayıcısı oldu.

        24 yaşındaki futbolcu gol öncesi korneri kullanan isimdi.

        Orkun Kökçü'nün bu performansı Beşiktaş'ta sevinç yarattı.

        Cezası sebebiyle Samsunspor maçında da forma giyemeyecek olan Orkun, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yeniden ilk 11’deki yerini alacak.

        Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle bir hayli üzgün olduğu bilinen Orkun, ilerleyen haftalarda göstereceği performansla camianın duyduğu güvene karşılık vermeyi istiyor.

