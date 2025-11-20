Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla son haftalarda tartışılan isimlerden olan Orkun Kökçü, milli formayla yıldızını parlattı.
Beşiktaş'ın kaptanı, A Milli Takımımızın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta Salih Özcan'ın golünde asist yaptı. 90 dakika sahada kalıp orta sahada başarılı bir görüntü çizen Orkun ilk golün de hazırlayıcısı oldu.
24 yaşındaki futbolcu gol öncesi korneri kullanan isimdi.
Orkun Kökçü'nün bu performansı Beşiktaş'ta sevinç yarattı.
Cezası sebebiyle Samsunspor maçında da forma giyemeyecek olan Orkun, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yeniden ilk 11’deki yerini alacak.
Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle bir hayli üzgün olduğu bilinen Orkun, ilerleyen haftalarda göstereceği performansla camianın duyduğu güvene karşılık vermeyi istiyor.