        Beşiktaş'ta rota Hollanda

        Beşiktaş'ta rota Hollanda

        Trendyol Süper Ligde ara transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş gözünü Hollanda'ya çevirdi

        Giriş: 20.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:52
        1

        Siyah beyazlı ekip Groningen forması giyen orta saha oyuncusu Stije Resink'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

        2

        Hollandalı futbolcu, bu sezon Groningen formasıyla 17 maçta forma giyerken, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        3

        22 yaşındaki isim, Türkiye Futbol Federasyonunun 23 yaş altı kuralına da uyması dolayısıyla önemli adaylar arasında yer alıyor.

