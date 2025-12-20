Beşiktaş'ta rota Hollanda
Trendyol Süper Ligde ara transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş gözünü Hollanda'ya çevirdi
Giriş: 20.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:52
1
Siyah beyazlı ekip Groningen forması giyen orta saha oyuncusu Stije Resink'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
2
Hollandalı futbolcu, bu sezon Groningen formasıyla 17 maçta forma giyerken, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
3
22 yaşındaki isim, Türkiye Futbol Federasyonunun 23 yaş altı kuralına da uyması dolayısıyla önemli adaylar arasında yer alıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ