Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
Beşiktaş, Osayi transferinden vazgeçmesinin ardından Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.
Giriş: 29.06.2025 - 20:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:20
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Beşiktaş, sol bekin ardından sağ bek transferini de hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak istiyor.
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Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren isimleri gündemine aldı.
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Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.