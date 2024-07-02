Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta futbolcular, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların ikinci grubu, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın sağlık kontrolleriyle atletik performans testleri devam ediyor. Detaylı kan tetkikleri yapılan ekibimiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.