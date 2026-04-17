Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:49
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşularının ardından taktik organizasyonlar üzerine duruldu.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
