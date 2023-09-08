Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edildi Beşiktaş Asbaşkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinkaya'nın 22 Ağustos tarihinde verdiği istifa dilekçesi, siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Çetinsaya, pazartesi günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edildi. Sergio Ramos transferi için çalışmalar yürütürken siyah-beyazlı kulübün "Gündemimizde yok" açıklamasının ardından tepki gösteren Çetinsaya istifa etmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ 11.00'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Siyah-beyazlı yönetim kurulunun, 22 Ağustos'ta verilen istifa dilekçesini kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, pazartesi günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile birlikte "Asbaşkan" görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu" yönetim kurulu üyesiydi.

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NELER OLMUŞTU?

Sergio Ramos'un transfer sürecini yöneten ve tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi'den bu transfer için onay çıkmaması nedeniyle görevinden ayrılık kararı almıştı.

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Çetinsaya, Ramos'un 12 milyon Euro'yu bulan maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlarken başkan Ahmet Nur Çebi'den bu rakamlarla transferin gerçekleşmesine onay çıkmadığı öğrenilmişti.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Çetinsaya'nın istifası, Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Kulübümüze özverili çalışmalar sonucunda değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."