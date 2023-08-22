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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika! Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya istifa etti! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika! Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya istifa etti!

        Beşiktaş'ta asbaşkan Serhan Çetinsaya istifa kararı aldı. Çetinsaya, Sergio Ramos transferi nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi'yle ters düşerken ayrılık kararı aldı. Başkan Çebi ise istifayı henüz kabul etmedi

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.08.2023 - 16:07 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:07
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        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
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        Beşiktaş Kulübü dün Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinde masadan kalktığını resmen açıklarken falş bir gelişme yaşandı.

        Siyah-beyazlıların asbaşkanı Serhan Çetinsaya görevinden istifa etti. Sergio Ramos'un transfer sürecini yöneten ve tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi'den bu transfer için onay çıkmaması nedeniyle görevinden ayrılık kararı aldı.

        Çetinsaya, Ramos'un 12 milyon Euro'yu bulan maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlarken başkan Ahmet Nur Çebi'den bu rakamlarla transferin gerçekleşmesine onay çıkmadığı öğrenildi.

        İstifası henüz kabul edilmeyen Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede kesin kararın verilmesi bekleniyor.

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