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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların genç stoperi Montero, takımda kalma kararında değişikliğe gitti. İşte Beşiktaş'taki Montero gelişmesi

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

    Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken Yunanistan'dan AEK, Süper Lig'den ise Alanyaspor takımları talip olmuştu.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

    Ancak bu önerileri reddeden ve takımda kalan Montero'nun kararını değiştirdiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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  • Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika BJK spor haberleri

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