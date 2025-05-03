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        Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk Fenerbahçe derbisi!

        Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmek isterken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:06
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

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        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.

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        SAVUNMADA KRİTİK EKSİKLER

        Siyah-beyazlıların savunma hattındaki eksikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

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        Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

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        MASUAKU DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyemedi.

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        5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

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        SON 5 F.BAHÇE DEPLASMANINDA 3'ÜNDE PUAN ALDI

        Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. "Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.

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        SOLSKJAER'İN İLK F.BAHÇE DERBİSİ

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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        LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçı 1-0 kazandı. Ligin 15. haftasında idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. "Kara kartal"a galibiyeti getiren golü, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

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        BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı. "Kara kartal", RAMS Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.

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        İKİ TAKIM, GEÇEN SEZON DA AYNI HAFTA OYNADI

        Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda da 34. haftada karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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