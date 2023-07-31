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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Pereyra transferinde kritik gelişme! Bugün... - Son dakika BJK transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika! Pereyra zirvesi

        Beşiktaş, bugün Roberto Pereyra'nın menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Transferin olumlu noktalanması konusunda siyah-beyazlılar ümitli. Diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 31.07.2023 - 10:04
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta sahaya takviyeye çevrildi.

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        Siyah-beyazlılar, son olarak Udinese forması giyen ve serbest durumda bulunan Roberto Pereyra'yı renklerine bağlamak için bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

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        32 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelirken bugün Beşiktaşlı kurmaylarla masaya oturacak.

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        Eşinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle buradaki tekliflere öncelik veren Pereyra, aradığını şu ana kadar bulamadı.

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        Tecrübeli isme sadece Torino talip olurken Beşiktaş'ın önerisi İtalyan ekibinin yaklaşık 2 katı kadar.

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        Beşiktaş, Pereyra'ya 2 milyon Euro kadar bir ücret önerirken bugün yapılacak görüşmeye göre transferin durumu netlik kazanacak.

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        Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de çok yönlü olması nedeniyle bu transferi isterken Kartal'ın stoper ve sol kanat için de çalışmaları devam ediyor.

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