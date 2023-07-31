Beşiktaş'ta son dakika! Pereyra zirvesi
Beşiktaş, bugün Roberto Pereyra'nın menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Transferin olumlu noktalanması konusunda siyah-beyazlılar ümitli. Diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta sahaya takviyeye çevrildi.
Siyah-beyazlılar, son olarak Udinese forması giyen ve serbest durumda bulunan Roberto Pereyra'yı renklerine bağlamak için bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
32 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelirken bugün Beşiktaşlı kurmaylarla masaya oturacak.
Eşinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle buradaki tekliflere öncelik veren Pereyra, aradığını şu ana kadar bulamadı.
Tecrübeli isme sadece Torino talip olurken Beşiktaş'ın önerisi İtalyan ekibinin yaklaşık 2 katı kadar.
Beşiktaş, Pereyra'ya 2 milyon Euro kadar bir ücret önerirken bugün yapılacak görüşmeye göre transferin durumu netlik kazanacak.