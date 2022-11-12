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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de forma giyen eski yıldızı için harekete geçti. Kadro derinliğini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, girişimlere başladı. İşte transferin detayları...

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  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. 
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    2019 yılında 1 yıllık kiralık siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı defansif orta saha, o dönem gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. 
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Şenol Güneş ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da Elneny yeniden gündemde.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan ve tamamen rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Mohamed Elneny, sadece 4 maça çıkabildi. 
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Şenol Güneş ile şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyen Beşiktaş, kadro derinliğini artırmak için harekete geçti.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Siyah-beyazlılarda orta saha için düşünülen ilk isim Mohamed Elneny oldu. 
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Beşiktaş, Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Mısırlı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Arsenal ile 2023 Haziran'ında sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak bakabileceği düşünülüyor.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Siyah-beyazlılar devre arasında kiralık, sezon sonu ise bonservissiz bir şekilde Elneny'i kadrosuna katmayı düşünüyor.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

    Arsenal'in de bu sezon gözden düşen Mısırlı orta sahanın takımdan gitmesine sıcak bakacağı ifade ediliyor.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Eski yıldız geri dönüyor...

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