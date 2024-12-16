Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart gördü!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadelede siyah-beyazlıların stoperi Tayyip Talha Sanuç, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş: 16.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:46
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 76. dakikasında kritik bölgede faul yapan Tayyip Talha Sanuç, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
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