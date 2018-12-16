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Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum gününü kutlayan polis memuru, tinercilerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasından tinercilerden biri cam kırığı ile polis memurunun boğazını kesti. Gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı.
ELLERİNDEKİ EKMEĞİ ZORLA ALDILAR
Olay, önceki akşam Beşiktaş'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Faruk A. (25) doğum günü olan kız arkadaşı A.T. ile birlikte Beşiktaş'ta buluştu. İkili kutlamanın ardından gece 02.30 sıralarında mekandan ayrılarak yürümeye başladı. Bir süre sonra acıkan ikili, ekmek arası köfte aldı. O sırada önlerini kesen bir kişi polis memuru Ahmet Faruk A.'nın ve kız arkadaşının elinden ekmeklerini zorla aldı ve para istedi. Bunun üzerine polis memuru ve şahıs arasında tartışma başladı. Tartışma sonrasına şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
TAKİP EDİP CAM KIRIĞI İLE SALDIRDILAR
Yaşanan olaydan sonra polis memuru, kız arkadaşını taksiye bindirerek evine gönderdi. Bu esnada aralarında saldırgan kişinin de bulunduğu 3 kişi, Ahmet Faruk A.'nın önünü keserek saldırdı. Saldırı sırasında bir kişi kırık cam şişesi ile Ahmet Faruk A.'nın boğazını kesti. Polis memuru kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 3 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç polis memuru Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
BİR SAATTE YAKALANDILAR
Güvenlik kameralarını inceleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırganların bölgede tiner kullanan Serdar D., A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğunu belirledi. Operasyon başlatan ekipler, saldırganları olaydan bir saat sonra gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.S.'nin kasten yaralamadan, Serdar D.'nin ise hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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