Transferde ilk bombayı Burak Yılmaz’ı alarak patlatan Beşiktaş, yeni stoperini Hollanda'da buldu. Pepe'nin ayrılığı sonrası savunma hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen Siyah Beyazlılar, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa sürede içinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden sonra Siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valenciennes ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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