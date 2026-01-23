Beşiktaş'ta yarım kalan hikaye: Rafa Silva

"10 ÜSTÜNDEN NOT VERİRSEM 0 VERİRİM"

Rafa Silva'nın uzun bir aranın ardından Çaykur Rizespor maçında kulübede yer alması bazı taraftarları heyecanlandırırken, durumun farklı yönünü karşılaşmanın ardından basın toplantısında Sergen Yalçın gözler önüne serdi.

Söz konusu müsabakanın ardından konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem 0 veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu."

Rafa Silva, daha sonra siyah-beyazlıların Antalya kampında yer alsa da bu birliktelik, tamamen yükümlülükler karşısında hata yapmamak için bir süre daha devam etti.