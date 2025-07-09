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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!

        Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, çalışmalarını Avusturya'da salonda ve havuzda yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:47
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        Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde yenilenme ve esneme çalışması olarak başladı.

        İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan uygulamalarla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Beşiktaş, bu sezonki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

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