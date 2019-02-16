Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve devre arasında takıma önemli takviyeler yapan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Akhisarspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, bir sonraki hafta sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalsa da, ardından oynadığı 3 maçta Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta hanesine 13 puan yazdırarak, oldukça yüksek bir grafik yakaladı. Özellikle Burak Yılmaz transferi sonrasında gol yollarındaki sıkıntıyı da atlatan Kara Kartal'da değişen oyun sistemi de etkisini göstermeye başladı. İlk yarıda oynanan kanat oyununun başarısız olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda farklı bir sistemle sahada olacaklarını söylemiş ve takımı pas oyununa döndürmüştü. Güneş, değişen sistemin karşılığını da 5 maçta toplanan 13 puanla almış oldu.

LJAJIC'İN YERİNE KAGAWA

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan ancak gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atarak sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk 11'de sahaya çıkabilir. Takımdaki kurguyu bozmak istemeyen Şenol Güneş, bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda Kagawa'nın form durumuna göre, bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise Oğuzhan Özyakup sahada olacak. Güneş, derbi öncesinde Lens'le de bir görüşme yapmayı planlıyor. Malatya deplasmanında çok iyi oynamasına karşın, önemli pozisyonlardan yararlanamayan Lens'le bu konuyu görüşecek olan Güneş, Hollanda'lı futbolcuyu derbide de ilk 11'de oynatacak.

İKİ FARKLI BEŞİKTAŞ

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanarak ikinci yarıda çıktığı 5. maçında 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki istatistiklerini ikiye katladı. İlk yarıda 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta, ilk yarıdaki puanın yarısını topladı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, 2019 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Akhisarpor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden, BB Erzurumspor ile de berabere kalan Beşiktaş, ilk yarıdaki istatistiklerini de ikiye katladı. Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan ve ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Rakip filelere 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol görüp ilk yarıyı +5 averaj ve 26 puanla bitirmişti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya ise bambaşka bir kimlikle giriş yaptı. Kadrosuna Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa'yı katan Beşiktaş, özellikle gol yollarında çok etkili bir görüntü ortaya koydu.

5 MAÇTA +10 AVERAJ

İlk yarıdaki kötü görüntünün ardından ikinci yarıya hızlı giren ve toparlanan Beşiktaş, özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Akhisarspor deplasmanında 3-1 kazanmasına karşın, rakibin yaptığı kural hatası nedeniyle 3-0 kazanan Beşiktaş, bir sonraki haftada sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken, iç saha maçında ise Bursaspor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şenol Güneş'in ekibi son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 14 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü ve hanesine 13 puan yazdırdı. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.