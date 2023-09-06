Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Saiss, Al Shabab'a kiralandı
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, kiralık olarak takımdan ayrıldı
Giriş: 06.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:25
Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.
Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.
Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.