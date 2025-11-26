Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan'a sert tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan'a sert tepki!

        Beşiktaş Kulübü, Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 36. dakikada yaşanan ve VAR tarafından 'potansiyel penaltı kontrolü' için pozisyonu izlemeye davet edilen Karaoğlan'ın kararını değiştirmemesi eleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:32
        Beşiktaş'tan Karaoğlan'a sert tepki!
        Beşiktaş Kulübü, Samsunspor maçında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili 'devam' kararı veren hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

        Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

        Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

        Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

        Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

        Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan’ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz."

