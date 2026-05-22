Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ve kadın arkadaşlarıyla beraber önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden Yalçın, mekânın içine geçmeyi tercih ederek, muhabirlerin gitmesini bekledi.

REKLAM

Bir süre sonra mekândan ayrılan Yalçın, Beşiktaş ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Otomobile yönelen Hacısalihoğlu ise muhabirlere agresif tavırlar sergileyerek, küfür etti. Tepki toplayan Hacısalihoğlu ve arkadaşı Sergen Yalçın, gergin anlar sonrası otomobillerine binerek, hızla uzaklaştı.