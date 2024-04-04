Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza transfer kancası!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Barcelona forması giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Haberde, sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden orta saha oyuncusunun İspanya'dan ayrılmak istemediği belirtilirken, siyah-beyazlı takımın oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
Öte yandan oyuncuyu ikna etmesi halinde Beşiktaş'ın, bu transferi uygun bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirebileceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GIRONA
Romeu ile Beşiktaş'ın yanı sıra İspanya La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Girona'nın da ilgilendiği kaydedildi.