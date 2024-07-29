Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası!
Beşiktaş'ın İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Federico Chiesa'yı istediği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Tutto Juve'nin haberine göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu sordu.
Siyah-beyazlıların ilgilendiği kanat oyuncusunun, Juventus'tan ayrılması durumunda önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi.
Federico Chiesa, geride kalan sezonda Juventus formasını 37 müsabakada terletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol sevinci yaşarken 3 de asist yaptı.
Federico Chiesa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Fiorentina altyapısında yetişen Federico Chiesa, 2020-2021 sezonunda 12 milyon 600 bin euroya Juventus'a kiralandı.