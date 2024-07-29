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        Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası!

        Beşiktaş'ın İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Federico Chiesa'yı istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:39
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı gündemine aldığı öğrenildi.

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        Tutto Juve'nin haberine göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu sordu.

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        Siyah-beyazlıların ilgilendiği kanat oyuncusunun, Juventus'tan ayrılması durumunda önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi.

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        Federico Chiesa, geride kalan sezonda Juventus formasını 37 müsabakada terletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol sevinci yaşarken 3 de asist yaptı.

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        Federico Chiesa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

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        Fiorentina altyapısında yetişen Federico Chiesa, 2020-2021 sezonunda 12 milyon 600 bin euroya Juventus'a kiralandı.

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        Juventus, Federico Chiesa'nın bonservisinin 2022-2023 sezonu başında 44 milyon 600 bin euro bedelle aldı.

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        26 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada süre aldı. Federico Chiesa, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

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