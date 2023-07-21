Beşiktaş'tan iki transfer birden: Onana ve Amartey... Beşiktaş iki transferi birden açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Jean Onana ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca Leicester'dan Daniel Amartey'in de kadroya dahil edildiği duyuruldu

Habertürk Giriş: 21.07.2023 - 23:05 Güncelleme: 21.07.2023 - 23:20 facebook

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