Beşiktaş'tan Nuno Espirito Santo hamlesi!
Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo'yu listesine aldı.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başladı.
Yeni futbol direktörü Önder Özen araştırmalara başlarken gündeme gelen isimlerden birisi Nuno Espirito Santo oldu.
Premier Lig'den West Ham United'ın düşmesiyle birlikte kulüpten ayrılma ihtimali doğan Portekizli hocayla kısa zaman içerisinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
İngiliz ekibiyle 36 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam; 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.11 puan ortalaması tutturdu.
FILIPE LUIS DE LİSTEDE
Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ise Filipe Luis...
Filipe Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı.