Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beşiktaş'tan örnek hareket

İHA

Beşiktaş Kulübü, Sivas’ta özel eğitim okulunda eğitim gören öğrencilere forma dağıttı

Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın yöneticileri Sivas’a geldi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz ’1 Milyonda 1’ projesi kapsamında Şefik Güngör Özel Eğitim Okulu'nda engelli öğrenciler ile bir araya geldi. Buluşmada görme engelli öğrenciler ile bir süre vakit geçiren Beşiktaş Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz daha sonra engelli öğrencilere forma hediye etti. Engelli öğrenciler forma dağıtımında Beşiktaş marşları söyleyerek eğlendi.
Burhan, burada yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili Türkiye’de ve Avrupa’da her zaman örnek teşkil etmiştir. Tabi ki bu doğrultuda yönetim kurulu başkanımız Fikret Orman beyin camiamızın başına gelişi ile birlikte bu tür sosyal sorumluluk projelerinin daha aktif olması gerektiği ve daha üst seviyeye çıkarılması gerektiği beyan edilmiştir. Bizler de Türkiye genelindeki 200 dernek teşkilatımız ile birlikte bugüne kadar 1 milyon çocuğa ulaşmış ve Beşiktaşlılık ruhunu aşılamış bulunuyoruz“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da şampiyonluk toplantısı!
FUTBOLŞampiyonluk toplantısı!
Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
FUTBOLBüyüklere kök söktürüyorlardı!
Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Şenol Güneş kararını verdi! Sivasspor BJK maçı hangi kanalda?
FUTBOLSivasspor - Beşiktaş maçına doğru...
En büyük rakibi son haftalar!
FUTBOLEn büyük rakibi son haftalar!
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
FUTBOLHer geçen gün kötüye!
Shinji Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
FUTBOLVe Kagawa açıkladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X