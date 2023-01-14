Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için Barinov'un alternatifini Süper Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Fernando için temaslara başladı.

ABONE OL
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın ardından orta sahaya da takviye yapmak için kolları sıvadı.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Orta alanda özellikle defansif rolde bir oyuncu arayan siyah-beyazlılar, ilk olarak Lokomotiv Moskova'nın Rus oyuncusu Barinov'u gündemine almıştı.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Beşiktaş yönetimi, Barinov için yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt alırken, transferde herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde alternatifini de belirledi.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Siyah-beyazlılar, Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fernando'yu listesine ekledi. 
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Brezilyalı yıldız için Antalyaspor'un kapısını çalan Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki ismin fiyatını sordu.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Antalyaspor yönetimi ise siyah-beyazlılardan Fernando Martins'in serbest kalma bedeli olan 1.5 milyon euroyu talep etti. 
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de raporu doğrultusunda Barinov ve Fernando arasında son kararını verecek.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Antalyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernando, bu sezon 13 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    JOSEF KAFALARI KARIŞTIRDI!

    Öte yandan bu sezon sakatlıklar sebebiyle bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Josef'ten flaş bir paylaşım geldi.
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Brezilyalı yıldız dün gece yaptığı paylaşımda 'The last dance' (Son dans) ifadesini kullanırken, daha sonra bu paylaşımını sildi. 
  • Beşiktaş'tan orta sahaya Fernando hamlesi!

    Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Josef'e ülkesinden 3 kulübün talip olduğu belirtilirken, bu haberlerin üstüne bu paylaşımın gelmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.