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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Siyah-beyazlılar için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atılırken stoper bölgesi için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İtalyan basınından Kartal ile ilgili flaş bir haber geldi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan, Empoli'nin teklifini reddetti. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    21 yaşındaki oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Genç futbolcu için ödenecek bonservisin ise 3.5 milyon Euro ödeneceği ileri sürüldü.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Hollanda U21 forması giyen ve Türk pasaportu da bulunan Elayis Tavşan, Sparta Rotterdam'ın altyapısında yetişti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Elayis sonrasında 2020'de 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında NEC Nijmegen kadrosuna katılmıştı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    21 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda şu ana kadar Eredivisie'de 3 maça çıkarken 1 de gol attı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ROTA YENİDEN KAAN AYHAN

    Yerli stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Koray Günter'den şu ana kadar beklediği yanıtı alamaması nedeniyle rotayı değiştirdi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, daha önce de çok istediği Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sassuolo'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu için temaslara başlayan Kartal, İtalyan ekibinin bonservis konusundaki 5 milyon Euro'luk ısrarını kırmayı istiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Kaan'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtilirken birkaç gün içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor.

     

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