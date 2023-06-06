Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna stoper ve ön libero takviyesi yapmak isterken bu konuda taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş'tan sıcak gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrıldığı resmi olarak açıklanan Amartey'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Amartey'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kartal" olması dikkat çekti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Amartey'in bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından Beşiktaş'a yeşil ışık olarak yorumlandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    2016 yılından bu yana Leicester City'de oynayan Amartey, sözleşmesini tamamlamasıyla İngiliz ekibinden ayrıldı.  Ganalı futbolcu, geride kalan sezonda 24 maçta sahaya çıktı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Amartey'in paylaşımında kullandığı fotoğraf:
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    KONDOGBIA İÇİN TEMAS

    Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken en önemli hedeflerden birisi de ön libero...
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid’den ayrılacak olan Geoffrey Kondogbia’ya teklif yapmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüyle yol ayrımına geldi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    İspanyol devinde düşünülmeyen yıldız ismin temsilcisi ile kısa sürede masaya oturulacak. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım

    Fransız oyuncunun da Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı ifade edilirken teknik direktör Şenol Güneş’in de onay verdiği transferin durumu maliyetlere kaldı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.