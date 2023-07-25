Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'dan yıldız avı
Beşiktaş transfer çalışmalarında gaza basılıyor. Siyah-beyazlılar, Milan'dan Ante Rebic'i kiralamak için geri sayıma geçerken iki yıldız için de nabız yoklamaya başladı. İşte Beşiktaş'tan transfer gelişmeleri...
Yaz transfer döneminde kadrosuna Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı katan Beşiktaş'ta gözler yeni imzalarda...
Siyah-beyazlılar, Milan'dan Ante Rebic'i kiralamak için temaslarını hızlandırırken transfer son aşamaya girildi.
Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen İtalyan ekibi, beklediği teklifleri bulamazken siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini yeniden masaya koydu.
Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat oyuncuya da 2.5 milyon Euro'luk teklif yaparken görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.
CHAMBERLAIN YOKLAMASI
Beşiktaş, orta sahaya ise yıldız bir ismi getirmek için kollarını sıvadı.
Siyah-beyazlıların gündeme aldığı ilk isim son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain...
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu belirtilirken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Arsenal'da forma giydikten sonra 2017/18 sezonunun başında Liverpool'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merseyside ekibinin forması ile toplamda çıktığı 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
COUTINHO SESLERİ
Beşiktaş, kadroya katmak için temaslara başladığı bir diğer yıldız ise Aston Villa'dan Philippe Coutinho...