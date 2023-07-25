Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'dan yıldız avı

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Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu belirtilirken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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Arsenal'da forma giydikten sonra 2017/18 sezonunun başında Liverpool'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merseyside ekibinin forması ile toplamda çıktığı 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.