Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması!

Beşiktaş, Taylan Bulut hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."