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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı için başvuru! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı için başvuru!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maça deplasman taraftarının alınmayacağını ve bu kararın değişmediğini açıkladı. Öte yandan, siyah-beyazlılar bu karar için UEFA'ya başvuru yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:12
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        Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında deplasman taraftarının alınmayacağını ve bu kararın değişmediğini açıkladı.

        Siyah-beyazlılar, bu karara, "Ayrımcılık" diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş ayrıca bu karar için UEFA'ya başvuru yapıldığını duyurdu.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir.

        17 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda Asbaşkanlarımız Göçmez ile Vardar'ın her türlü güvenlik önlemini alacağımızı, yerel yetkililerin alacağı her türlü ek önlemi ve talep edilen biletleme prosedürünü eksiksiz bir şekilde uygulayacağımızı taahhüt etmiş olmasına rağmen Bleker'in keyfi şekilde almış olduğu kararda ısrar etmesini ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz.

        FC Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker'in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz.

        Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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