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Beşiktaş'tan Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Burnley’nin Hollandalı santraforu Wout Weghorst için resmi temaslara başladı. Siyah beyazlılar 1,97’lik santraforu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. tutan Weghorst, İngiliz ekibinde ise 20 maçta 2 gol-3 asistlik performans sergiledi. İşte detaylar...

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  • 01
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Hollandalı ismi gündemine aldı. 
  • 02
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Premier Lig'e veda eden Burnley kulübü ile resmi temaslara başlandı.
  • 03
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Beşiktaş 1,97 metre boyundaki dev golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Geçen sezona Wolfsburg ile başlayan 29 yaşındaki santrfor, Alman ekibi ile 24 resmi maçta 7 gol attı.
  • 04
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    31 Ocak'ta 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Burnley'nin yolunu tutan Weghorst, İngiliz ekibinde ise 20 maçta 2 gol-3 asistlik performans sergiledi.
  • 05
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien İsmael, transferlerin 5 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına yetiştirilmesini istiyor.
  • 06
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    CENK TOSUN 

    Öte yandan sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ile görüşmeler sürüyor. 23 yaşındaki futbolcuyla maş konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim, Cenk Tosun ile temaslara başladı.
  • 07
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Teknik ekibin milli futbolcunun transferine sıcak baktığı da gelen haberler arasında...
  • 08
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.
  • 09
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    SAISS TAMAM

    Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. 
  • 10
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.
  • 11
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. 
  • 12
    Beşiktaş'tan Wout Weghorst hamlesi | Son dakika BJK transfer haberleri

    Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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