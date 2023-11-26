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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbolculara öz güven geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbolculara öz güven geldi

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üst sıraları takip açısından önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanda da galibiyet elde ettik. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyor. Kendilerini veriyorlar" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:53
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        "Futbolculara öz güven geldi"
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

        Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.

        "İYİ BİR LİG MAÇI OLDU"

        Samsunspor'un sezon içinde bambaşka bir kimliğe büründüğüne işaret eden Çalımbay, "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik pozisyonlarımızı, galip geldik." ifadesini kullandı.

        "HERKES DAHA İYİ, DAHA RAHAT ÇALIŞIYOR"

        Çalımbay, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanda da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyor. Kendilerini veriyorlar. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

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