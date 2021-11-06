EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroda yer aldı. Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan ve Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida da karşılaşma için kadroya dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın yanı sıra N'Sakala ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.