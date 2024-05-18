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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş tribünlerinden '19 Mayıs' pankartı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş tribünlerinden '19 Mayıs' pankartı

        Beşiktaş taraftarları, Hatayspor maçı öncesi seremonide 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pankart açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:53
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        Beşiktaş taraftarından 19 Mayıs pankartı!
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi yapılan seremonide siyah-beyazlı taraftarlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel dev pankart açtı.

        Doğu tribününde açılan pankartta Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde hanım, kız kardeşi Makbule hanım ve Mareşal Kazım Karabekir'in fotoğraflarının yanı sıra 'Kurtuluşun Meşalesi Beşiktaş’ta Yakıldı' yazısı yer aldı.

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