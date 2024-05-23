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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı 11. kez kazandı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı 11. kez kazandı

        Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 11. kez bu organizasyonda mutlu sona ulaşmış oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:40
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        Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın!
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        Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

        11. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

        Bugüne kadar 17 kez final oynayan, 11. kez kupayı kazanmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

        GELECEK SEZON AVRUPA GARANTİLENDİ

        Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.

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        FİNALLERDEKİ EŞİTLİK BOZULDU

        Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde 1-0 ve 2-0’lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar olurken, 1976-1977’de ise 1-0 ve 0-0’lık skorlarla zafere bordo-mavililer ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer kupayı müzesine götürmüş, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen siyah-beyazlılar olmuştu.

        62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini mağlup etmeyi başaran Kara Kartal, böylelikle eşitliği de bozmuş oldu.

        HASAN ARAT VE SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İLK KUPA SEVİNCİ

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe de bu zaferle birlikte ilk kez kupa sevinci yaşadı.

        3 Aralık 2023 tarihinde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda göreve gelen Başkan Arat, siyah-beyazlı kulübün başındaki ilk kupasını elde etti.

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        Uzun süre Beşiktaş’ın alt yaş gruplarında antrenörlük yapan 47 yaşındaki Topraktepe de bu sezon ortasında Burak Yılmaz’ın, daha sonra ise Portekizli teknik adam Fernando Santos’un ayrılışlarının ardından futbol A takımının başına geçti.

        Serdar Topraktepe, bu kupayı siyah-beyazlı takımda futbol oynarken 1997-1998 sezonunda da kazanmıştı.

        AL-MUSRATİ İLK GOLÜNÜ ATTI, KUPA GELDİ

        Beşiktaş'a devre arasında Braga'dan transfer olan Al-Musrati siyah-beyazlılarda çıktığı toplamda 13. maçında ilk golünü kaydetti. Finalde 90+4. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçiren Libyalı futbolcu, hem ilk kez gol sevinci yaşadı hem de siyah-beyazlılara kupayı getirdi.

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