Beşiktaş yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Sporting'ten bir sezonluğuna kiraladığı Valentin Rosier için kararını verdi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haerine göre performansıyla olumlu not alan Fransız savunmacının transferi için teknik heyetten de onay gelmesi sonrasında harekete geçilecek. Beşiktaşlı idarecilerin devre arası transfer döneminde Rosier'in bonservisi için Sporting'le masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan kiralama sözleşmesinde, Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu belirlenmemişti.

Sporting, Rosier'i geride kalan sezonun başında Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.