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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, günü tek idmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:36
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        Beşiktaş yeni sezon mesaisine devam ediyor!
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        Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, salonda yenilenme hareketleriyle başladı.

        Günün tek antrenmanı, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla sona erdi.

        Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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