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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:04
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        Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yaptı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketiyle başlayan antrenman, performans testleriyle sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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