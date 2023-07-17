Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürdü

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma idmanı yapan siyah-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Taktik antrenmanda pasla çıkış çalışmaları yapıldı. Taktik bölümde Ajdin Hasic takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yaptı.

Ersin Destanoğlu sabah idmanı sonrası sağ kasığında ağrı hissettiği için akşam çalışmasına katılmazken, antrenmanı asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip yarın Macar ekibi Mezökövesd Zsory ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.